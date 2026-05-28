22:16 - | ¡GOL ANULADO DE BOCA JUNIORS! El conjunto argentino empataba con Angel Romero y se sancionó fuera de juego. El VAR está revisando la acción

21:35 - | ¡EN MARCHA EL SEGUNDO TIEMPO! Universidad Católica se impone por 1-0 a Boca Juniors en Buenos Aires

21:30 - | Participa, te leemos Tremendo golazo de Montes para el 1-0 de la UC ¿Cómo calificas hasta ahora el partido de los "cruzados" ante Boca en La Bombonera? Comenta junto a @Cooperativa o manda un mensaje de voz al 56978880770 https://t.co/tFNOyxvE52 pic.twitter.com/Am5c1I2anq — Cooperativa (@Cooperativa) May 29, 2026

21:20 - | ¡PRIMER TIEMPO CONCLUIDO! Universidad Católica vence por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera. Con este resultado, está clasificando a octavos de final de Copa Libertadores

21:14 - | Revisa el tremendo golazo de la UC [VIDEO] "Cimbi" Cuevas armó la contra y Montes sacudió a Boca con tremendo golazo para la UC #Libertadores https://t.co/r3sqeowQfo pic.twitter.com/7TwBUMmNTS — Cooperativa (@Cooperativa) May 29, 2026

21:05 - | ¡GOOOOOLAZOOOO DE CATÓLICAAAAA! La UC salió firme al ataque y Clemente Montes la mandó a guardar desde fuera del área. Católica vence por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera

20:42 - | Matheus Peireira anotó el gol del 1-0 de Cruzeiro sobre Barcelona %uD83C%uDFC6%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 CRUZEIRO LE GANA A BARCELONA Y SE CLASIFICA EN EL GRUPO DE BOCA. pic.twitter.com/0UQM0rLYEG — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 29, 2026

20:38 - | [DATO] Cruzeiro abrió la cuenta ante Barcelona SC. La UC aún depende de sí misma, pero se está esfumando la opción por si llega a perder

20:31 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Universidad Católica sale a buscar el pase a octavos de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en la última fecha de la fase de grupos

20:28 - | Listo el saludo de los equipos y el sorteo entre los capitanes Leandro Paredes y Fernando Zampedri ante el árbitro colombiano Wilmar Roldán

20:24 - | ¡EQUIPOS A LA CANCHA! Boca Juniors, Universidad Católica y los árbitros ya están sobre el césped de La Bombonera

20:16 - | Claudio Ubeda, DT de Boca: "Es un partido muy importante para nosotros; para seguir en Copa Libertadores. Estamos preparados para enfrentarlo como tal y vamos a salir a jugar como corresponde"

20:15 - | FORMACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA: Bernedo; Arancibia, Ampuero, Díaz, Mena; Valencia, Zuqui, Martínez, Cuevas; Montes, Zampedri [C]

20:15 - | FORMACIÓN BOCA JUNIORS: Brey; Braida, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Paredes [C], Herrera, Delgado, Aranda; Zeballos, Giménez

19:50 - | Los jugadores de campo de ambos equipos también realizan el calentamiento previo al partido

19:50 - | Daniel Garnero: "Obviamente el fútbol tiene sus cosas, pero no es nuestra intención (ir por el empate). Si le sacamos el balón, Boca es un equipo que podemos atacar más"

19:48 - | Daniel Garnero, DT de la UC: "Estamos muy seguros de nosotros. Llegar con esta posibilidad en un grupo tan difícil; estamos disfrutando el momento y esperamos hacer un gran partido"

19:48 - | Los medios partidarios y prensa trasandina lo reporta: Revisa la oncena confirmada de Boca Juniors %uD83D%uDEA8 #CONFIRMADO | El XI de BOCA para enfrentar a Universidad Católica %uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99



%u27A1%uFE0F ¡Úbeda ya eligió a los 11 para la fecha 6 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 %uD83C%uDFC6%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 ante La Católica! %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1



%u2049%uFE0F ¿Te gusta el equipo? %uD83E%uDD14%uD83D%uDCAC#BocaJuniors #UniversidadCatolica #Partido pic.twitter.com/CmPPJHNzs7 %u2014 Desde1905 %uD83C%uDDF8%uD83C%uDDEA (@12Desde1905) May 28, 2026

19:46 - | Zuqui: "Sabemos lo que significa Boca y lo que significa la Copa Libertadores para ellos, pero estoy ilusionado con el equipo que tenemos y ser protagonistas. Venimos por a victoria"

19:45 - | Fernando Zuqui, volante de la UC: "Sabemos que venimos a una cancha difícil con un equipo de jerarquía, pero venimos a ser protagonistas. Somos los primeros del grupo y necesitamos mostrarlo. Llegamos de gran forma"

19:43 - | Los arqueros de Boca Juniors ya inician los trabajos de calentamiento

19:38 - | Desde este momento también puedes seguir la previa y el relato en la señal de Cooperativa Deportes [RADIO EN VIVO] ¡Súbele a la @Cooperativa! Vivimos la decisiva visita de la UC a Boca Juniors en la Copa Libertadores, junto a @ernestomatomato, Igor Ochoa, @patomunoz, @caneoc, @sebaguilarg y @MaxVidela90 https://t.co/KRmxPm584L pic.twitter.com/LtmerLY8z5 — Cooperativa (@Cooperativa) May 28, 2026

19:31 - | ¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA UC! Revisa la alineación de Universidad Católica en su visita a Boca Juniors por la crucial última fecha de la Copa Libertadores Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Universidad Católica (@cruzados_oficial)

19:21 - | [DATO] ¿Qué necesita la UC para avanzar a octavos? Simple: Ganar o empatar. Si llega a perder también tiene opción, pero dependería de que Cruzeiro no derrote a Barcelona en simultáneo

19:01 - | Participa junto a Cooperativa Deportes ¿Universidad Católica concretará el paso a octavos de final de Copa #Libertadores en su visita a Boca Juniors? https://t.co/kOtfNftHMw — Cooperativa (@Cooperativa) May 28, 2026

18:48 - | El plantel de Universidad Católica ya está en La Bombonera y recorre el terreno de juego en la previa de su duelo con Boca Juniors, cuyo equipo hace su arribo al estadio