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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[Radio en vivo🎙] Las reacciones de la victoria de la UC ante Boca en La Bombonera

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Este jueves Universidad Católica juega un partido clave en el Grupo D de Copa Libertadores ante Boca Juniors.

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0-1: 34' Clemente Montes (UC)

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22:53 - | Garnero: "Me quedo con la clasificación. Queda corregir cosas. Con un buen compromiso se pueden hacer cosas"

22:52 - | Daniel Garnero: "Estamos muy contentos e ilusionados. Hay un plantel con un compromiso muy grande y buenos rendimientos. Los mata-mata son difíciles, pero fue un grupo que nos entrenó bien para la fase de eliminación"

22:28 - | ¡SE ACABÓ, GANÓ LA CATÓLICA EN ARGENTINA Y PASA A OCTAVOS DE LA LIBERTADORES! Los "cruzados" vencieron por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, ganó su grupo y eliminó a los "xeneizes" del máximo torneo continental

22:16 - | ¡GOL ANULADO DE BOCA JUNIORS! El conjunto argentino empataba con Angel Romero y se sancionó fuera de juego. El VAR está revisando la acción

21:35 - | ¡EN MARCHA EL SEGUNDO TIEMPO! Universidad Católica se impone por 1-0 a Boca Juniors en Buenos Aires

21:20 - | ¡PRIMER TIEMPO CONCLUIDO! Universidad Católica vence por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera. Con este resultado, está clasificando a octavos de final de Copa Libertadores

21:05 - | ¡GOOOOOLAZOOOO DE CATÓLICAAAAA! La UC salió firme al ataque y Clemente Montes la mandó a guardar desde fuera del área. Católica vence por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera

20:42 - | Matheus Peireira anotó el gol del 1-0 de Cruzeiro sobre Barcelona

20:38 - | [DATO] Cruzeiro abrió la cuenta ante Barcelona SC. La UC aún depende de sí misma, pero se está esfumando la opción por si llega a perder

20:31 - | ¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Universidad Católica sale a buscar el pase a octavos de la Copa Libertadores ante Boca Juniors en la última fecha de la fase de grupos

20:28 - | Listo el saludo de los equipos y el sorteo entre los capitanes Leandro Paredes y Fernando Zampedri ante el árbitro colombiano Wilmar Roldán

20:24 - | ¡EQUIPOS A LA CANCHA! Boca Juniors, Universidad Católica y los árbitros ya están sobre el césped de La Bombonera

20:16 - | Claudio Ubeda, DT de Boca: "Es un partido muy importante para nosotros; para seguir en Copa Libertadores. Estamos preparados para enfrentarlo como tal y vamos a salir a jugar como corresponde"

20:15 - | FORMACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA: Bernedo; Arancibia, Ampuero, Díaz, Mena; Valencia, Zuqui, Martínez, Cuevas; Montes, Zampedri [C]

20:15 - | FORMACIÓN BOCA JUNIORS: Brey; Braida, Di Lollo, Pellegrino, Blanco; Paredes [C], Herrera, Delgado, Aranda; Zeballos, Giménez

19:50 - | Los jugadores de campo de ambos equipos también realizan el calentamiento previo al partido

19:50 - | Daniel Garnero: "Obviamente el fútbol tiene sus cosas, pero no es nuestra intención (ir por el empate). Si le sacamos el balón, Boca es un equipo que podemos atacar más"

19:48 - | Daniel Garnero, DT de la UC: "Estamos muy seguros de nosotros. Llegar con esta posibilidad en un grupo tan difícil; estamos disfrutando el momento y esperamos hacer un gran partido"

19:48 - | Los medios partidarios y prensa trasandina lo reporta: Revisa la oncena confirmada de Boca Juniors

19:46 - | Zuqui: "Sabemos lo que significa Boca y lo que significa la Copa Libertadores para ellos, pero estoy ilusionado con el equipo que tenemos y ser protagonistas. Venimos por a victoria"

19:45 - | Fernando Zuqui, volante de la UC: "Sabemos que venimos a una cancha difícil con un equipo de jerarquía, pero venimos a ser protagonistas. Somos los primeros del grupo y necesitamos mostrarlo. Llegamos de gran forma"

19:43 - | Los arqueros de Boca Juniors ya inician los trabajos de calentamiento

19:21 - | [DATO] ¿Qué necesita la UC para avanzar a octavos? Simple: Ganar o empatar. Si llega a perder también tiene opción, pero dependería de que Cruzeiro no derrote a Barcelona en simultáneo

18:48 - | El plantel de Universidad Católica ya está en La Bombonera y recorre el terreno de juego en la previa de su duelo con Boca Juniors, cuyo equipo hace su arribo al estadio

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