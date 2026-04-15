17:00 - | La formación de Universidad Católica ¡La oncena titular de #LosCruzados para el duelo vs @Cruzeiro! %uD83D%uDEA8%u2705



Estos son los elegidos por el DT Daniel Garnero que saltarán a la cancha para enfrentar al cuadro brasileño en un nuevo desafío de CONMEBOL @Libertadores %uD83C%uDFC6



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16:53 - | El parte médico para la UC en esta jornada %u2695%uFE0F Parte Médico: Cruzeiro vs Universidad Católica | CONMEBOL #Libertadores 2026



%uD83D%uDD39 Diego Valencia: cirugía LCA rodilla derecha.

%uD83D%uDD39 Ignacio Pérez: tendinopatía rotuliana.

%uD83D%uDD39 %u2060Tomás Asta-Buruaga: rotura LCA rodilla derecha.

%uD83D%uDD39 %u2060Jeffrey Sekgota: fractura tobillo operada.

%uD83D%uDD39%u2026 pic.twitter.com/XTNrKnccc1 — Universidad Católica (@Cruzados) April 15, 2026

16:47 - | Los "Cruzados" ya están presentes en el Mineirao %uD835%uDC0B%uD835%uDC0B%uD835%uDC04%uD835%uDC06Ó %uD835%uDC0B%uD835%uDC00 %uD835%uDC05%uD835%uDC11%uD835%uDC00%uD835%uDC0D%uD835%uDC09%uD835%uDC00 %u26AA%uD83D%uDD35#LosCruzados se hacen presentes en el estadio Mineirão para este desafío de CONMEBOL #Libertadores %uD83C%uDFC6 pic.twitter.com/p8pocSYyU2 — Universidad Católica (@Cruzados) April 15, 2026

16:36 - | La formación de Cruzeiro %uD83E%uDD8A%uD83D%uDCDD O Cabuloso está escalado para o confronto contra a Universidad Católica pela CONMEBOL Libertadores! VAMOS, CRUZEIRO!!



%uD83D%uDD37 #CRUxCDUC #LaBestiaNegra pic.twitter.com/EWZ6OW8R82 — Cruzeiro %uD83E%uDD8A (@Cruzeiro) April 15, 2026

15:50 - | Así luce el camarín de la escuadra precordillerana %uD835%uDE3E%uD835%uDE3C%uD835%uDE48%uD835%uDE3C%uD835%uDE4DÍ%uD835%uDE49 %uD835%uDE49%uD835%uDE44%uD835%uDE51%uD835%uDE40%uD835%uDE47: %uD835%uDE3E%uD835%uDE4A%uD835%uDE49%uD835%uDE48%uD835%uDE40%uD835%uDE3D%uD835%uDE4A%uD835%uDE47 %uD835%uDE47%uD835%uDE44%uD835%uDE3D%uD835%uDE40%uD835%uDE4D%uD835%uDE4F%uD835%uDE3C%uD835%uDE3F%uD835%uDE4A%uD835%uDE4D%uD835%uDE40%uD835%uDE4E %uD83D%uDD1D



Armaduras listas y preparadas para hoy %u2728 pic.twitter.com/mnu9zet38F — Universidad Católica (@Cruzados) April 15, 2026

15:30 - | El recinto de Belo Horizonte albergará el cotejo por la Libertadores %uD83C%uDFDF%uFE0F Estadio Mineirão

%uD83D%uDCCD Belo Horizonte %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



Así luce el escenario para esta tarde de Copa CONMEBOL #Libertadores %u2728



¡Vamos #LosCruzados! %uD83D%uDC4A pic.twitter.com/tHYLsTXBM8 — Universidad Católica (@Cruzados) April 15, 2026