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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Universidad Católica visita a Cruzeiro en la segunda fecha de la Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los precordilleranos estarán visitando Belo Horizonte.

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Este miércoles, Universidad Católica visita a Cruzeiro en Belo Horizonte por la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026.

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