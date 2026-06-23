Santiago tuvo una mañana escarchada, con temperatura mínima de -1,5 °C
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Santiago tuvo una mañana escarchada, con temperatura mínima de -1,5 °C
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La fría mañana de este martes estuvo marcada por una temperatura mínima de -1,5 °C en Santiago y dejó una postal de autos congelados y pasto escarchado en la ciudad.
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