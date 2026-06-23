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Ministro de Seguridad llegó a San Bernardo tras crimen de niño

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El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llegó hasta el sector de Catemito, en San Bernardo, para interiorizarse de los detalles que la policía maneja sobre el crimen de un niño de 12 años, víctima de una encerrona.

El menor de edad fue arrastrado durante varios kilómetros por el auto en que viajaba con su familia, al enredarse con el cinturón de seguridad, cuando intentó huir de los delincuentes.

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