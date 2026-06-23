Buses de la Justicia atendieron a 3.000 personas durante el primer semestre
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Buses de la Justicia atendieron a 3.000 personas durante el primer semestre
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El Poder Judicial cifró en aproximadamente 3.000 las personas que durante el primer semestre de este año han recibido orientación gratuita en alguno de los vehículos parte del sistema de Buses de la Justicia, que se despliegan a lo largo del país.
"Desde su puesta en marcha, los Buses de la Justicia han alcanzado a más de 186.000 personas, transformándose en una herramienta concreta para acercar los servicios judiciales a la comunidad y disminuir las brechas de acceso a la información, especialmente en sectores alejados de los centros urbanos", destacó la Corporación Administrativa.
En su sitio web, el Poder Judicial mantiene la agenda mensual de los recorridos de estos buses, para que las personas puedan programar su visita con anticipación y conocer los lugares donde se encontrarán.