Deportes Concepción llegó a la cifra de seis uniformes en la temporada 2026, al presentar una "camiseta de invierno" edición especial que únicamente estará en versión de manga larga, y que se suma a la duplas local-visitante regular para este año y el binomio de camisetas retro conmemorativas usadas en abril por los 60 años del club.

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