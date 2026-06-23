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Después de varias críticas hacia su figura por no anotar en el debut, Cristiano Ronaldo finalmente infló las redes en el triunfo de Portugal por 5-0 ante Uzbekistán en Houston. Con un doblete en el NRG Stadium, el astro luso se sumó a otras figuras que convirtieron por duplicado como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Harry Kane.
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