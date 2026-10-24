Borussia Dortmund ganó y dejó tarea para Bayern Munich
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Este sábado, con el solitario gol de Maximilian Beier (80'), Borussia Dortmund venció por 1-0 a Eintracht Frankfurt por la séptima fecha de la Bundesliga y se ubicó como nuevo líder con 17 puntos, a la espera de lo que haga Bayern Múnich (14) el domingo en su visita a Friburgo (13:30 de Chile, 16:30 GMT).
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