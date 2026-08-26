Los nuevos balones oficiales de la Liga de Campeones masculina y femenina para la temporada 2026-2027, ambos construidos sin costuras y termosoldados para ofrecer una precisión, consistencia y control óptimos en el más alto nivel del fútbol europeo, fueron presentados este miércoles.

El diseño de ambos esféricos rinde homenaje a "la dedicación, la ambición y el esfuerzo colectivo que hay detrás del éxito en lo más alto del fútbol europeo", informó la UEFA en un comunicado

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