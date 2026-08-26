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San Luis de Quillota homenajeó a Yasmani Acosta: Eligió nuestra ciudad

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San Luis de Quillota, elenco de la Liga de Ascenso, homenajeó al luchador chileno Yasmani Acosta luego de que el subcampeón olímpico decidiera afincarse en dicha ciudad para seguir con su recuperación de cara a su preparación para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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