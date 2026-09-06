Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.4°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Huachipato aguantó y cortó su seguidilla de derrotas con empate ante Colo Colo en Concepción

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Colo Colo dominó de principio a fin a Huachipato en el "Ester Roa Rebolledo", pero fue incapaz de romper el cero ante su rival en la fecha 22 de la Liga de Primera. Con esto, el equipo de Jaime García dio por cerrada una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas en la Liga de Primera.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados