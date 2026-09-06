Huachipato aguantó y cortó su seguidilla de derrotas con empate ante Colo Colo en Concepción
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Colo Colo dominó de principio a fin a Huachipato en el "Ester Roa Rebolledo", pero fue incapaz de romper el cero ante su rival en la fecha 22 de la Liga de Primera. Con esto, el equipo de Jaime García dio por cerrada una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas en la Liga de Primera.
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