Palestino fue de menos a más en El estadio Municipal de La Cisterna y pese a errar varias chances claras de gol, entre ellas dos penales, derrotó por un ajustado 2-1 a Universidad de Concepción, metiéndose de lleno en la disputa por el cupo de "Chile 2" para clasificar a Copa Libertadores.

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