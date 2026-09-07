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Incendio afectó a piso 15 de edificio de departamentos en el centro de Santiago

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Personal de Bomberos trabajó durante la tarde de este lunes en un incendio que afectó al piso 15 de un edificio de departamentos ubicado en la intersección de Eleuterio Ramírez con Santa Rosa, en la comuna de Santiago.

Por el momento no se han reportado lesionados producto de la emergencia, que obligó a la evacuación de los ocupantes del lugar.

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