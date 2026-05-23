Una dura derrota sufrió Cobresal en su visita a Audax Italiano tras caer por 2-1 en la decimotercera fecha de la Liga de Primera. Los dirigidos por Gustavo Huerta no pudieron sostener la ventaja inicial y terminaron sucumbiendo ante el empuje de los locales, quedando antepenúltimos a falta de que Unión La Calera y Deportes Concepción jueguen sus respectivos partidos.

LEER ARTICULO COMPLETO