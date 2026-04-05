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Colo Colo celebró ante Concepción en el "Ester Roa" tras firmar su tercer triunfo al hilo en la Liga

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Colo Colo celebró su tercer triunfo consecutivo en la Liga de Primera, tras vencer por 0-1 a Deportes Concepción en el Estadio "Ester Roa Rebolledo" en Collao. El gol del triunfo fue de Alvaro Madrid.

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