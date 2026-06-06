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Universidad Católica tuvo un agridulce triunfo. Pese a golear por 5-1 a Cobresal en el Claro Arena, el cuadro precordillerano no logró amarrar la clasificación a semifinales en la Copa de la Liga luego de que Ñublense ganase en simultáneo a Universidad de Concepción, asegurando el primer lugar con 14 puntos y dejando a los de Daniel Garnero con 11 en el segundo.
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