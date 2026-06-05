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La formación de U. de Chile para recibir a Audax Italiano en la Copa de la Liga

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Esta es la formación de Universidad de Chile para enfrentar a Audax Italiano este domingo, a las 12:30 horas en el Estadio Nacional, en la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga.

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