Comunidades de Penco y Lirquén se movilizaron esta jornada en contra del proyecto de extracción de tierras raras de la minera transacional Aclara Resources, que contempla una inversión de 130 millones de dólares.

La iniciativa será votada el lunes por la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío (Coeva), lo que mantiene en alerta a ambas comunas porque el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó que se aprobara.

“Seguimos rechazando (este proyecto) debido a la proximidad de faenas mineras a las poblaciones, donde encontramos algunas incluso a menos de dos kilómetros de los centros poblados y urbanos de nuestra comuna", acusó Camila Arriagada, pobladora de Penco, exconsejera regional y vocera de la campaña “Penco-Lirquén libre de Minería”.

Arriagada también denunció que "el daño ambiental a los ecosistemas será irreversible" y que el proyecto "es incompatible con la vocación turística y gastronómica" de Penco; y criticó al Gobierno, que "ha expresado su cercanía y (ha apoyado) la aprobación de la iniciativa mediante acuerdos con EE.UU. para posicionarse a nivel geopolítico global en la exportación de estos minerales críticos".

"Vemos con gran preocupación que las tierras raras también son parte fundamental de la industria armamentística. No queremos ser el centro de conflictos bélicos por estos sectores extractivos, donde no se considera el bienestar de las comunidades que son sacrificadas alrededor de este mal llamado progreso", remató Arriagada.

LEER ARTICULO COMPLETO