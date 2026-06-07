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Andrea Kimi Antonelli celebró en el GP Mónaco su quinto triunfo consecutivo

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Dominador en las primeras seis fechas de la Fórmula 1 2026, el italiano Andrea Kimi Antonelli conquistó el Gran Premio de Mónaco en Montecarlo y selló su quinta victoria consecutiva.

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