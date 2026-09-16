Coquimbo encadenó su tercera derrota al hilo tras caer con Huachipato
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Coquimbo Unido sigue en caída libre y este miércoles sumó una derrota más a la lista tras caer por 0-1 en su historiado duelo ante Huachipato por la fecha 21 en la Liga de Primera. Sin poder anotar en la reanudación en La Cisterna, el cuadro de Hernán Caputto llegó a tres partidos perdidos consecutivos.
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