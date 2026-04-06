El desahogo de Huachipato con cinco goles ante U. de Concepción
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Huachipato dejó atrás sus seis partidos consecutivos si festejos con una contundente remontada de 5-1 sobre Universidad de Concepción, en el último partido de la octava fecha de la Liga de Primera.
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