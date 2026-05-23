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Gonzalo Tapia comandó el triunfo de Palestino ante Unión La Calera con un doblete

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Gracias a dos goles de Gonzalo Tapia en la primera etapa, Palestino derrotó como visitante a Unión La Calera por 2-1, en el marco de la fecha 13 de la Liga de Primera que elevó a los tetracolores en la tabla y mantuvo hundida a la escuadra "cementera" en zona de descenso.

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