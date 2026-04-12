Jeison Fuentealba lideró el triunfo de Universidad de Concepción ante Cobresal en el "Ester Roa"
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El volante chileno, Jeison Fuentealba lideró el triunfo 1-0 de Universidad de Concepción ante Cobresal, al anotar el único tanto del encuentro disputado en el Estadio "Ester Roa Rebilledo" por la novena fecha de la Liga de Primera.
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