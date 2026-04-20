Universidad Católica inició arriba ante Unión La Calera como local en el cierre de la Fecha 10 de la Liga de Primera, pero los "cementeros" golpearon en la segunda etapa y Sebastián Sáez decretó el 2-1 definitivo a favor del conjunto rojo, que se llevó del Claro Arena tres puntos de oro.

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