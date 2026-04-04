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La Calera sumó su tercer partido sin ganar en la Liga tras la paliza de Limache en Quillota

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Unión La Calera sumó su tercer partido sin ganar en la Liga de Primera, tras recibir una goleada por parte de Deportes Limache en el Estadio "Lucio Fariña" en Quillota, por la octava fecha del certamen.

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