La formación de la U para visitar a Ñublense en Chillán
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Pese a que Fernando Gago jugó al misterio con la formación de Universidad de Chile para visitar a Ñublense, lo más probable es que el cuadro azul afronte le duelo ante los "Diablos Rojos" con el mismo 11 inicial que venció a La Serena.
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