Martín Maturana y Francisco González lideraron el triunfo de O'Higgins sobre Audax Italiano
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Martín Maturana y Francisco González lideraron el triunfo 2-1 de O'Higgins ante Audax Italiano en el Estadio El Teniente, al anotar los dos tantos del encuentro por la octava fecha de la Liga de Primera. El tanto de los "Tanos" fue anotado por Giovani Chiaverano.
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