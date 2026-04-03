Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Martín Maturana y Francisco González lideraron el triunfo de O'Higgins sobre Audax Italiano

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Martín Maturana y Francisco González lideraron el triunfo 2-1 de O'Higgins ante Audax Italiano en el Estadio El Teniente, al anotar los dos tantos del encuentro por la octava fecha de la Liga de Primera. El tanto de los "Tanos" fue anotado por Giovani Chiaverano.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados