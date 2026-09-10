La oncena de Universidad Católica para la visita a Palestino
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El técnico Daniel Garnero repetirá casi por completo la formación titular que venció a Everton en la visita de Universidad Católica a Palestino, este sábado a las 20:00 horas en el Municipal de La Cisterna.
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