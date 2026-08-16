O'Higgins aprovechó las licencias de Colo Colo y se robó un punto del Monumental
Publicado:
Fotos Destacadas
La oncena de Colo Colo para su duelo contra O'Higgins por la fecha 19
Así quedó el local afectado por incendio y explosión en Viña del Mar
Prensa canadiense destacó la bienvenida de Alexis "como un héroe" en Montreal
Fotos Recientes
O'Higgins aprovechó las licencias de Colo Colo y se robó un punto del Monumental
Colo Colo enredó puntos con O'Higgins y Vozinha fue espectador privilegiado
Deportes Concepción derrotó a Cobresal en El Salvador y sigue escalando en la tabla
O'Higgins concretó un tardío 2-2 ante Colo Colo en el Monumental por la fecha 19 de la Liga de Primera. Pese a que el "Cacique" mostró instancias de dominio, fue privado de concretar su décimo triunfo al hilo en la antesala de visitar a Universidad de Chile en el Nacional este domingo 23 de agosto.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados