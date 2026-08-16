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O'Higgins aprovechó las licencias de Colo Colo y se robó un punto del Monumental

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O'Higgins concretó un tardío 2-2 ante Colo Colo en el Monumental por la fecha 19 de la Liga de Primera. Pese a que el "Cacique" mostró instancias de dominio, fue privado de concretar su décimo triunfo al hilo en la antesala de visitar a Universidad de Chile en el Nacional este domingo 23 de agosto.

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