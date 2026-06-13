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O'Higgins se conformó con un empate en desventaja numérica durante su visita a Coquimbo

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O'Higgins se conformó con un 0-0 en su visita a Coquimbo Unido por la fecha 15 en la Liga de Primera. El cuadro de Lucas Bovaglio lamentó la expulsión de Juan Leiva en el primer tiempo y sobre el final festejó un penal errado de Nicolás Johansen para el cuadro anfitrión

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