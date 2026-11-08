Resumen: Colo Colo bajó su estrella de campeón número 35

Este fin de semana se disputó la fecha 27 de la Liga de Primera; jornada que quedó marcada por la coronación de Colo Colo como el flamante campeón de la temporada 2026.

El "Cacique" debía ganar para bajar su estrella 35 sin depender de otro resultado, y lo cumplió con un dramático 2-1 sobre Ñublense en Chillán: Cuando el empate parecía estirar la definición del título, Marcos Bolados apareció con el gol decisivo a los 90+2'.

Aquel gol en el tiempo agregado apagó la ilusión de remontada en Universidad de Chile, que en simultáneo derrotó 2-0 a Cobresal sobre la cancha de El Teniente.

Con tres partidos por delante, Colo Colo mantuvo la ahora inalcanzable distancia de 10 puntos respecto a los azules, adjudicándose además el correspondiente cupo en la fase de grupos de Copa Libertadores como "Chile 1".

Universidad Católica se asentó en el tercer lugar gracias a un crucial 3-0 sobre Deportes Limache, rival inserto en zona de torneos internacionales y que llegaba con la posibilidad de quedar a solo tres puntos del elenco "cruzado".

La carrera por acudir a la Copa Sudamericana vio el estancamiento de Everton, quinto en la tabla que perdió 2-0 de local ante un Deportes Concepción que se acercó a dos unidades.

Coquimbo Unido, en tanto, aprovechó la derrota de Palestino ante Deportes La Serena por 1-0 para apoderarse del sexto lugar gracias a su conquista por el mismo marcador ante Audax Italiano en La Florida.

Abajo, la lucha por la permanencia se apretó, pues los colistas Unión La Calera y Universidad de Concepción ganaron a costa de Huachipato (1-0) y O'Higgins (3-2), respectivamente.

Los "cementeros" son últimos con 24 puntos, aunque muy cercanos al "campanil" (26) y los "mineros" (27), e incluso mirando de reojo a itálicos (30) y rancagüinos (31).

Sábado 7 de noviembre

Deportes La Serena 1-0 Palestino. Estadio La Portada.

1-0: 65' Diego Rubio (DLS)

Everton 0-2 Deportes Concepción. Estadio Sausalito.

0-1: 72' Aldrix Jara (CON); 0-2: 84' Jorge Henríquez (CON)Los resultados de la fecha 27

Domingo 8 de noviembre

Universidad Católica 3-0 Deportes Limache. Claro Arena.

1-0: 21' Fernando Zampedri, de penal (UC). 2-0: 32' Tomás Asta-Buruaga (UC). 3-0: 45+3' Fernando Zampedri (UC).

Audax Italiano 0-1 Coquimbo Unido. Estadio La Florida.

0-1: 50' Guido Vadalá (COQ).

Ñublense 1-2 Colo Colo. Estadio Municipal "Nelson Oyarzún Arenas".

0-1: 14'; Arturo Vidal (CC), 1-1: 29'; Lucas Molina (ÑUB), 1-2: 90+2'; Marcos Bolados (CC)

Universidad de Chile 2-1 Cobresal. Estadio El Teniente.

1-0: 14' Steffan Pino, en contra (UCH); 2-0: 89' Igor Lichnovsky (UCH); 2-1: 90+2' Benjamín Valenzuela (CSL)

Unión La Calera 1-0 Huachipato. Estadio "Nicolás Chahuán".

1-0: 23'; Nicolás Ferreyra (ULC)

Universidad de Concepción 3-2 O'Higgins. Estadio "Ester Roa".

1-0: 39' Cristofher Mesías (UDEC); 2-0: 40' Harol Salgado (UDEC); 2-1: 45+1' Alan Robledo (OHI); 2-2: 71' Tomás Avilés (OHI); 3-2: 89' Moisés González (UDEC)

La tabla de posiciones

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo (CAMPEON) 27 61 +29 Libertadores 2 U. de Chile 27 51 +25 Libertadores 3 Universidad Católica 27 49 +19 Duelo Chile 4 4 Deportes Limache 27 40 +8 Sudamericana 5 Everton 27 40 +8 Sudamericana 6 Coquimbo 27 38 +3 Sudamericana 7 Palestino 27 38 +1 - 8 Deportes Concepción 27 38 0 - 9 Deportes La Serena 27 37 -2 - 10 Huachipato 27 36 -6 - 11 Ñublense 27 35 -10 - 12 O'Higgins 27 31 -10 - 13 Audax Italiano 27 30 -5 - 14 Cobresal 27 27 -11 - 15 U. de Concepción 27 26 -27 Descenso 16 Unión La Calera 27 24 -19 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

La tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 29 2 Javier Correa Colo Colo 18 3 Daniel Castro Deportes Limache 14 4 Eduardo Vargas Universidad de Chile 13 5 Alan Medina Everton 12 6 Lionel Altamirano Huachipato 10 6 Sebastián Sáez Unión La Calera 9 8 Nelson Da Silva Palestino 9 8 Nicolás Johansen Coquimbo Unido 9 10 Arnaldo Castillo O'Higgins 9

La programación de la fecha 28

Viernes 20 de noviembre

Cobresal vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio El Cobre

Estadio El Cobre Palestino vs. Unión La Calera. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Sábado 21 de noviembre

Coquimbo Unido vs. Everton. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" O'Higgins vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio El Teniente

Estadio El Teniente Universidad de Concepción vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Domingo 22 de noviembre

Huachipato vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio Huachipato

Estadio Huachipato Colo Colo vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio Monumental

Estadio Monumental Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 20:30 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.