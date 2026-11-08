Resumen: Colo Colo bajó su estrella de campeón número 35
Los albos concretaron la conquista con un triunfo de visita en el tiempo adicional.
Los albos concretaron la conquista con un triunfo de visita en el tiempo adicional.
Este fin de semana se disputó la fecha 27 de la Liga de Primera; jornada que quedó marcada por la coronación de Colo Colo como el flamante campeón de la temporada 2026.
El "Cacique" debía ganar para bajar su estrella 35 sin depender de otro resultado, y lo cumplió con un dramático 2-1 sobre Ñublense en Chillán: Cuando el empate parecía estirar la definición del título, Marcos Bolados apareció con el gol decisivo a los 90+2'.
Aquel gol en el tiempo agregado apagó la ilusión de remontada en Universidad de Chile, que en simultáneo derrotó 2-0 a Cobresal sobre la cancha de El Teniente.
Con tres partidos por delante, Colo Colo mantuvo la ahora inalcanzable distancia de 10 puntos respecto a los azules, adjudicándose además el correspondiente cupo en la fase de grupos de Copa Libertadores como "Chile 1".
Universidad Católica se asentó en el tercer lugar gracias a un crucial 3-0 sobre Deportes Limache, rival inserto en zona de torneos internacionales y que llegaba con la posibilidad de quedar a solo tres puntos del elenco "cruzado".
La carrera por acudir a la Copa Sudamericana vio el estancamiento de Everton, quinto en la tabla que perdió 2-0 de local ante un Deportes Concepción que se acercó a dos unidades.
Coquimbo Unido, en tanto, aprovechó la derrota de Palestino ante Deportes La Serena por 1-0 para apoderarse del sexto lugar gracias a su conquista por el mismo marcador ante Audax Italiano en La Florida.
Abajo, la lucha por la permanencia se apretó, pues los colistas Unión La Calera y Universidad de Concepción ganaron a costa de Huachipato (1-0) y O'Higgins (3-2), respectivamente.
Los "cementeros" son últimos con 24 puntos, aunque muy cercanos al "campanil" (26) y los "mineros" (27), e incluso mirando de reojo a itálicos (30) y rancagüinos (31).
1-0: 65' Diego Rubio (DLS)
0-1: 72' Aldrix Jara (CON); 0-2: 84' Jorge Henríquez (CON)Los resultados de la fecha 27
Domingo 8 de noviembre
1-0: 21' Fernando Zampedri, de penal (UC). 2-0: 32' Tomás Asta-Buruaga (UC). 3-0: 45+3' Fernando Zampedri (UC).
0-1: 50' Guido Vadalá (COQ).
0-1: 14'; Arturo Vidal (CC), 1-1: 29'; Lucas Molina (ÑUB), 1-2: 90+2'; Marcos Bolados (CC)
1-0: 14' Steffan Pino, en contra (UCH); 2-0: 89' Igor Lichnovsky (UCH); 2-1: 90+2' Benjamín Valenzuela (CSL)
1-0: 23'; Nicolás Ferreyra (ULC)
1-0: 39' Cristofher Mesías (UDEC); 2-0: 40' Harol Salgado (UDEC); 2-1: 45+1' Alan Robledo (OHI); 2-2: 71' Tomás Avilés (OHI); 3-2: 89' Moisés González (UDEC)
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo (CAMPEON)
|27
|61
|+29
|Libertadores
|2
|U. de Chile
|27
|51
|+25
|Libertadores
|3
|Universidad Católica
|27
|49
|+19
|Duelo Chile 4
|4
|Deportes Limache
|27
|40
|+8
|Sudamericana
|5
|Everton
|27
|40
|+8
|Sudamericana
|6
|Coquimbo
|27
|38
|+3
|Sudamericana
|7
|Palestino
|27
|38
|+1
|-
|8
|Deportes Concepción
|27
|38
|0
|-
|9
|Deportes La Serena
|27
|37
|-2
|-
|10
|Huachipato
|27
|36
|-6
|-
|11
|Ñublense
|27
|35
|-10
|-
|12
|O'Higgins
|27
|31
|-10
|-
|13
|Audax Italiano
|27
|30
|-5
|-
|14
|Cobresal
|27
|27
|-11
|-
|15
|U. de Concepción
|27
|26
|-27
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|27
|24
|-19
|Descenso
|#
|Jugador
|Club
|Goles
|1
|Fernando Zampedri
|Universidad Católica
|29
|2
|Javier Correa
|Colo Colo
|18
|3
|Daniel Castro
|Deportes Limache
|14
|4
|Eduardo Vargas
|Universidad de Chile
|13
|5
|Alan Medina
|Everton
|12
|6
|Lionel Altamirano
|Huachipato
|10
|6
|Sebastián Sáez
|Unión La Calera
|9
|8
|Nelson Da Silva
|Palestino
|9
|8
|Nicolás Johansen
|Coquimbo Unido
|9
|10
|Arnaldo Castillo
|O'Higgins
|9
La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.
- Clasificación a copas internacionales:
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:
a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.
b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.
c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.
d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:
a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.
b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.
c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.
d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4
Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.
Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.