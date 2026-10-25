Resumen: Colo Colo y la UC le abrieron una puerta a la U tras ceder puntos como visitantes

Este fin de semana se desarrolló gran parte de la fecha 25 de la Liga de Primera, con los traspiés de Colo Colo y Universidad Católica en la zona alta, además de la pelea por el descenso, como grandes hitos.

Al "Cacique" no le bastó la gran actuación de Vozinha y terminó con un amargo empate 1-1 ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

Pese a continuar con una ventaja de 10 puntos en la cima, Universidad de Chile puede acercarse al cuadro albo si vence a Everton en el duelo que cerrará la jornada este lunes 26 de octubre a las 18:00 horas.

La UC, en tanto, perdió 3-1 ante el colista Unión La Calera. Aquel resultado complicó seriamente a los "cruzados" en la lucha por el "Chile 2" a la Copa Libertadores.

Lógicamente, el partido en el "Nicolás Chahuán" también tuvo repercusiones: Los "cementeros" llegaron a 21 puntos, a solo dos del penúltimo Universidad de Concepción y a cinco de Cobresal.

El "Campanil" no pudo alejarse del fondo ya que perdió 0-1 ante un Deportes Limache que saltó a zona de Copa Sudamericana, mientras los "mineros" rescataron un punto que por ahora es de oro ante O'Higgins, por 1-1 en El Teniente.

Huachipato terminó perdiendo el sexto puesto luego de abrir la fecha con 1-1 frente a Audax Italiano. En tanto, Deportes La Serena sumó un revitalizador 3-1 sobre un Deportes Concepción de capa caída en los últimos partidos.

Por otra parte, Coquimbo Unido no pudo repetir los abrazos que tuvo ante Colo Colo y sucumbió 2-1 ante Ñublense, que dejó atrás la racha de derrotas que causó la salida del DT Juan José Ribera.

Los resultados de la fecha 25:

Viernes 23 de octubre



Audax Italiano 1-1 Huachipato. Estadio Bicentenario de La Florida.

0-1: 25' Maximiliano Rodríguez (HUA); 1-1: 33' Felipe Salomoni (AUD)

Sábado 24 de octubre



Deportes La Serena 3-1 Deportes Concepción. Estadio La Portada.

1-0: 14' Matías Marin (SER); 1-1: 21' Jorge Henríquez (CON); 2-1: 37' Matías Marin (SER); 3-1: 84' Jeisson Vargas, de penal (SER)

O'Higgins 1-1 Cobresal. Estadio Codelco El Teniente.

1-0: 40' Nicolás Garrido (OHI); 1-1: 66' Steffan Pino (CSL)

Domingo 25 de octubre



Ñublense 2-1 Coquimbo Unido. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

0-1: 13' Luis Riveros (COQ); 1-1: 36' Matías Plaza, de penal (ÑUB); 2-1: 82' Diego Sanhueza (ÑUB)

Unión La Calera 3-1 Universidad Católica. Estadio "Nicolás Chahuán". .

0-1: 40' Fernando Zampedri, de penal (UC); 1-1: 45+2' Sebastián Saéz (ULC), 2-1: 58'; Nicolás Ferreyra (ULC), 3-1: 90+7'; Bayron Oyarzo (ULC)

Palestino 1-1 Colo Colo. Estadio Santa Laura.

0-1: 8' Javier Correa (CC); 1-1: 82' Enzo Roco (PAL)

Universidad de Concepción 0-1 Deportes Limache. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

0-1: 18' Daniel Castro, de penal (LIM)

Lunes 26 de octubre

Universidad de Chile vs. Everton. 18:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua

La tabla de la Liga de Primera

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 25 55 +23 Libertadores 2 Universidad de Chile 24 45 +22 Libertadores 3 Universidad Católica 24 42 +16 Duelo Chile 4 4 Everton 24 39 +13 Sudamericana 5 Palestino 25 38 +3 Sudamericana 6 Deportes Limache 25 37 +9 Sudamericana 7 Huachipato 25 35 -5 - 8 Ñublense 25 35 -8 - 9 Deportes La Serena 25 33 -3 - 10 Coquimbo Unido 25 32 +1 - 11 Deportes Concepción 25 32 -3 - 12 Audax Italiano 24 29 -5 - 13 O'Higgins 25 28 -10 - 14 Cobresal 25 26 -10 - 15 U. de Concepción 24 23 -22 Descenso 16 Unión La Calera 25 21 -20 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 26 2 Daniel Castro Deportes Limache 14 2 Javier Correa Colo Colo 14 3 Alan Medina Everton 12 4 Eduardo Vargas Universidad de Chile 10 4 Lionel Altamirano Huachipato 10 5 Nelson Da Silva Palestino 9 5 Sebastián Sáez Unión La Calera 9 9 Nicolás Johansen Coquimbo Unido 9 9 Justo Giani Universidad Católica 8

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.