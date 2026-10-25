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U. de Concepción sigue en puestos de descenso tras dolorosa caída ante Limache

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Tras la victoria del colista Unión La Calera, Universidad de Concepción tenía la obligación de ganar para no ceder terreno en la pelea permanencia. Sin embargo, sufrió una dura caída de 0-1 ante Deportes Limache como local por la liga 25 de la Liga de Primera, pese a dominar y volver figura al arquero César Dutra.

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