U. de Concepción y U. La Calera protagonizaron amargo empate en Collao
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Unión La Calera y Universidad de Concepción repartieron unidades tras igualar 0-0 en el Estadio "Ester Roa", un resultado que mantiene a la escuadra roja sumergida en el último lugar de la Liga de Primera con 11 puntos.
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