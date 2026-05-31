Arsenal celebró la Premier League en Londres tras su caída en la Champions
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Pese a perder la final de la Champions League este sábado frente a PSG, Arsenal pasó la página y realizó la celebración oficial por su título de Premier League junto a sus hinchas en las calles de Londres.
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