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Chelsea perdió en la última fecha de la Premier League y quedó fuera de Europa

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Chelsea cerró la Premier League con una dura derrota por 2-1 ante Sunderland en el Stadium of Light y quedó fuera de las competencias europeas, en una jornada negra para el equipo que recibirá a Xabi Alonso la próxima temporada. El cuadro local, que no disputaba torneos continentales desde 1973, aseguró su regreso internacional con goles de Trai Hume a los 25 minutos y un autogol de Malo Gusto a los 50', mientras Cole Palmer descontó a los 56' para el elenco londinense que terminó con diez jugadores por la expulsión de Wesley Fofana y apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos de liga.

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