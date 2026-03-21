Liverpool, en condición de forastero, lamentó una derrota ante Brighton & Hove Albion por 2-1 que fue liderado por un doblete de Danny Welbeck (14', 56').

El resultado, válido por la fecha 31 de la Premier League mantuvo a los "reds" fuera de los puestos de clasificación a Champions League, a dos puntos de un Aston Villa que aún debe jugar. Además, Liverpool quedó a merced de Chelsea, que está a un punto del quinto lugar (Europa League).

LEER ARTICULO COMPLETO