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Harry Kane comanda la formación de Inglaterra para el choque contra Noruega en el Mundial

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Este será el once inicial de Inglaterra, comandado por Harry Kane, para enfrentar a Noruega este sábado a las 17:00 horas en Miami, por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de este encuentro se medirá ante el vencedor de la llave entre Argentina y Suiza.

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