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Con el sueño de derribar al campeón: La formación de Suiza para enfrentar a Argentina en el Mundial

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Esta es la formación de Suiza para su duelo ante Argentina por los cuartos de final en el Mundial de Norteamérica, encuentro que se jugará este sábado a las 21:00 horas. El vencedor del cotejo enfrentará al ganador del partido entre Noruega e Inglaterra.

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