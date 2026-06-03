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La selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti se sigue preparando de cara al Mundial en el campamento base en Morristown (Nueva Jersey), y afina detalles para el último amistoso antes de la Copa, ante Egipto el sábado, a las 18:00 horas en Cleveland.
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