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La práctica de Brasil para el duelo con Egipto en el último apronte antes del Mundial

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La selección brasileña dirigida por Carlo Ancelotti se sigue preparando de cara al Mundial en el campamento base en Morristown (Nueva Jersey), y afina detalles para el último amistoso antes de la Copa, ante Egipto el sábado, a las 18:00 horas en Cleveland.

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