La Roja tuvo en Auckland su primera práctica de cara al amistoso contra Cabo Verde
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La selección chilena tuvo este lunes su primera práctica en Auckland, Nueva Zelanda, de cara al duelo que tendrá el viernes ante Cabo Verde, en el FIFA Series de marzo.
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