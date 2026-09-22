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La Roja tuvo su segunda jornada de trabajos en St. Louis de cara al amistoso contra Canadá

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La Roja tuvo este martes su segunda jornada de entrenamiento en St. Louis, Misuri, Estados Unidos, preparando el partido que jugará el sábado ante Canadá en Toronto, el primero de los tres amistosos de la gira norteamericana en fecha FIFA.

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