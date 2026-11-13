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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja visita Cali para su primer amistoso frente a Colombia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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La Roja visita Cali para su primer amistoso frente a Colombia
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Este viernes, La Roja inicia su fecha FIFA con el primero de sus dos amistosos contra Colombia, arrancando como forastero en Cali.

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19:02 - | Dato: El último festejo chileno ante los "cafeteros" se dio en cuartos de final de la Copa América 2019 en Sao Paulo. Tras empatar 0-0 en el tiempo regular, la "roja" avanzó tras imponerse 5-4 en definición a penales.

18:02 - | Dato: La última victoria de Chile como forastero ante Colombia ocurrió en octubre de 2009 en Medellín (2-4). Aquella noche, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa selló su clasificación al Mundial de Sudáfrica.

17:01 - | Dato: Colombia registra solo una caída en sus últimas cinco presentaciones oficiales, sumando triunfos sobre Ghana (1-0) y Perú (2-0), una paridad ante México (1-1) y una derrota por la mínima frente a Paraguay.

16:01 - | Dato: Chile no derrota a Colombia en los 90 minutos reglamentarios desde las semifinales de la Copa América Centenario 2016 en Chicago (2-0). Desde entonces, registraron cuatro empates y dos triunfos colombianos.

15:01 - | Dato: Colombia vuelve a jugar en Cali después de 27 años. Su última presentación en el "Pascual Guerrero" ocurrió el 24 de enero de 1999, cuando igualó 1-1 frente a Dinamarca con anotación de Faustino Asprilla.

14:00 - | Dato: El último antecedente oficial entre ambos fue una dura caída para La Roja. El 15 de octubre de 2024, Colombia goleó 4-0 a Chile en Barranquilla por las clasificatorias sudamericanas.

13:00 - | Dato: Este choque abre una serie amistosa de ida y vuelta pactada para la última ventana FIFA de 2026.

12:29 - | Revisa la última oncena que probó Córdova en los entrenamientos

11:48 - | Todas las emociones del encuentro estarán en la señal de Cooperativa Deportes

10:27 - | [PREVIA] Revisa cómo llegan ambos equipos

08:21 - | Así anunció La Roja el partido de esta noche

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