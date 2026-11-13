La Roja visita Cali para su primer amistoso frente a Colombia
Sigue los detalles del partido de La Roja en Cooperativa.cl.
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Este viernes, La Roja inicia su fecha FIFA con el primero de sus dos amistosos contra Colombia, arrancando como forastero en Cali.
19:02 - | Dato: El último festejo chileno ante los "cafeteros" se dio en cuartos de final de la Copa América 2019 en Sao Paulo. Tras empatar 0-0 en el tiempo regular, la "roja" avanzó tras imponerse 5-4 en definición a penales.
18:02 - | Dato: La última victoria de Chile como forastero ante Colombia ocurrió en octubre de 2009 en Medellín (2-4). Aquella noche, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa selló su clasificación al Mundial de Sudáfrica.
17:01 - | Dato: Colombia registra solo una caída en sus últimas cinco presentaciones oficiales, sumando triunfos sobre Ghana (1-0) y Perú (2-0), una paridad ante México (1-1) y una derrota por la mínima frente a Paraguay.
16:01 - | Dato: Chile no derrota a Colombia en los 90 minutos reglamentarios desde las semifinales de la Copa América Centenario 2016 en Chicago (2-0). Desde entonces, registraron cuatro empates y dos triunfos colombianos.
15:01 - | Dato: Colombia vuelve a jugar en Cali después de 27 años. Su última presentación en el "Pascual Guerrero" ocurrió el 24 de enero de 1999, cuando igualó 1-1 frente a Dinamarca con anotación de Faustino Asprilla.
14:00 - | Dato: El último antecedente oficial entre ambos fue una dura caída para La Roja. El 15 de octubre de 2024, Colombia goleó 4-0 a Chile en Barranquilla por las clasificatorias sudamericanas.
13:00 - | Dato: Este choque abre una serie amistosa de ida y vuelta pactada para la última ventana FIFA de 2026.
12:29 - | Revisa la última oncena que probó Córdova en los entrenamientos
[FOTOS] La formación de La Roja para el amistoso ante Colombia en Cali https://t.co/n3d9isbGxR https://t.co/FXvqHhWFAl— Cooperativa (@Cooperativa) November 13, 2026
11:48 - | Todas las emociones del encuentro estarán en la señal de Cooperativa Deportes
10:27 - | [PREVIA] Revisa cómo llegan ambos equipos
La Roja de Nicolás Córdova mide su nivel en el primer desafío amistoso contra Colombia https://t.co/NsJLBEzSOW https://t.co/B2TmcyRxh3%u2014 Cooperativa (@Cooperativa) November 13, 2026
08:21 - | Así anunció La Roja el partido de esta noche
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