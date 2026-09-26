[Radio en vivo🎙] La Roja cayó frente a Canadá en Toronto
Sigue el resultado de la selección chilena en Cooperativa.cl.
Sigue el resultado de la selección chilena en Cooperativa.cl.
La selección chilena de fútbol disputa este sábado ante Canadá el primero de sus tres amistosos de la presente fecha FIFA. Síguelo en Cooperativa.cl:
1-0: 13' Jonathan David (CAN)
22:14 - | Final en Toronto: CANADA 1-0 CHILE
[MARCADOR VIRTUAL %u26BD] ¡FINAL! Canadá venció por la mínima y triunfó con dos jugadores más en cancha ante Chile en el primer amistoso de la gira por Norteamérica https://t.co/EfRu6Zc2m1— Cooperativa (@Cooperativa) September 27, 2026
21:23 - | Parte el segundo tiempo: ¡Vamos Chile!
21:08 - | Primer tiempo concluido en Toronto. Ganan los locales por 1-0
20:38 - | ¡EXPULSADO CEPEDA!
[MARCADOR VIRTUAL %u26BD] ¡ROJA! Lucas Cepeda le dio una patada a Laryea y el arbitro no dudo en expulsar al hombre de La Roja frente a Canadá https://t.co/EfRu6ZcAbz pic.twitter.com/S0nFWIo1Qh%u2014 Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2026
20:38 - | ¡Cae la apertura de la cuenta con gol de Canadá!
[MARCADOR VIRTUAL %u26BD] ¡GOL! Canadá castigó a La Roja. Jugada por la banda izquierda y aunque Vigouroux atajó a Larin, vino Jonathan David para empujarla al fondo de la red https://t.co/EfRu6ZcAbz— Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2026
20:21 - | Arranca el fútbol en el BMO Stadium de Toronto, juegan Canadá vs. Chile... con varios minutos de atraso de la hora original. Hubo un extenso show previo
19:33 - | Repasa el rendimiento de Nicolás Córdova al mando de La Roja
19:30 - | La llegada de La Roja al BMO Stadium
19:30 - | Dato: Alphonso Davies es la gran baja norteamericana tras recibir un permiso especial de Jesse Marsch para celebrar su luna de miel. La figura de Bayern Múnich acordó ausentarse de esta ventana tras haber postergado su descanso por la disputa del Mundial.
19:27 - | Dato: Canadá disputa su primer encuentro tras firmar la mejor actuación mundialista de su historia. Los "canucks" superaron a Sudáfrica en dieciseisavos y alcanzaron los octavos de final en la Copa del Mundo 2026.
19:25 - | Dato: Gabriel Suazo porta la jineta de capitán de la "roja" ante el mismo adversario de su última gran desazón internacional. En la Copa América 2024, el lateral fue expulsado a los 27 minutos en el empate 0-0 que selló la eliminación chilena.
19:23 - | Dato: El BMO Field guarda un hito dorado para el fútbol chileno. En este mismo recinto, la selección sub 20 dirigida por José Sulantay venció 1-0 a Austria y conquistó el tercer lugar del Mundial Juvenil en 2007.
19:20 - | Dato: La selección absoluta de Chile nunca ha ganado en Toronto. En sus tres visitas anteriores a esa ciudad registró caídas ante Grecia (0-1) y Canadá (0-1) en 1988, además de un tropiezo frente a Brasil (1-2) en 2013.
19:19 - | Dato: Este es el quinto enfrentamiento clase "A" en el historial entre ambas selecciones, con un balance previo favorable a Chile de dos triunfos, un empate y una derrota.
19:19 - | Formación de Canadá: St. Clair, Sigur, de Fougerolles, Priso, Laryea, Saliba, Choinière, Buchanan, David, Shaffelburg y Larin
19:13 - | Formación de Chile: Vigouroux, Faúndez, Villagra, Román, Suazo, Pizarro, Pérez, Núñez, Osorio, Tapia y Cepeda
19:06 - | Canadá también ratificó su oncena para el amistoso en Toronto
First XI of a new cycle, presented by @GE_Appliances— CANMNT (@CANMNT_Official) September 26, 2026
%uD83C%uDF41It%u2019s Dayne%u2019s net
%uD83C%uDF41Luc and Ralph hold it down
%uD83C%uDF41JD and the Bagsman up top
%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDE6 %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF1 #CANMNT pic.twitter.com/muxWKq2DBA
19:05 - | ¡TODO LISTO! La Roja acaba de confirmar su formación
18:05 - | Impecable. Así luce el camarín en el BMO Stadium de Toronto
Homecoming fits %uD83E%uDD35%u200D%u2642%uFE0F#CANMNT pic.twitter.com/JsdqSrOkW9— CANMNT (@CANMNT_Official) September 26, 2026
16:33 - | Desde Canadá ya palpitan con todo su primer partido tras organizar el Mundial 2026
We%u2019ll never forget our World Cup journey, what it meant to Canadians and what it means for our sport!— CANMNT (@CANMNT_Official) September 26, 2026
Now, we carry that momentum into a new cycle with fresh goals and even bigger dreams %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDE6 pic.twitter.com/1HGxqQj2Ht
16:02 - | El "King" dirá presente en las pantallas de la transmisión para el encuentro
"King" comentarista: Arturo Vidal participará en el "React" del amistoso de La Roja y Canadá https://t.co/z0gpBwiDZ5 pic.twitter.com/TApdjiY1eh— Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2026
15:21 - | ¡Baja de última hora, y asomaba como titular! La Roja informó en un comunicado la liberación del central Benjamín Kuscevic por toda la fecha FIFA, producto de una lesión muscular
12:31 - | Participa junto a Cooperativa Deportes
¡Hoy juega Chile! ¿Cómo le irá a @LaRoja en su amistoso contra Canadá? https://t.co/bWCuJrbcU6— Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2026
09:23 - | Y esta fue la publicación canadiense en miras al encuentro
09:12 - | Así anunció La Roja el partido de esta noche en Toronto
09:08 - | Revisa cómo llegan ambas selecciones
[PREVIA] La Roja visita a Canadá con la tarea de hacer un buen papel en el inicio de su gira https://t.co/KqIZoHfhlv pic.twitter.com/AVCzCcp614— Cooperativa (@Cooperativa) September 26, 2026