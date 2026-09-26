Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago16.9°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[Radio en vivo🎙] La Roja cayó frente a Canadá en Toronto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue el resultado de la selección chilena en Cooperativa.cl.

[Radio en vivo🎙] La Roja cayó frente a Canadá en Toronto
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Vídeos + Vistos
En portada

La selección chilena de fútbol disputa este sábado ante Canadá el primero de sus tres amistosos de la presente fecha FIFA. Síguelo en Cooperativa.cl:

1-0: 13' Jonathan David (CAN)

LEER ARTICULO COMPLETO

Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

22:14 - | Final en Toronto: CANADA 1-0 CHILE

21:23 - | Parte el segundo tiempo: ¡Vamos Chile!

21:08 - | Primer tiempo concluido en Toronto. Ganan los locales por 1-0

26/09/2026 - 21:08

20:38 - | ¡Cae la apertura de la cuenta con gol de Canadá!

20:21 - | Arranca el fútbol en el BMO Stadium de Toronto, juegan Canadá vs. Chile... con varios minutos de atraso de la hora original. Hubo un extenso show previo

19:33 - | Repasa el rendimiento de Nicolás Córdova al mando de La Roja

SELECCIÓN CHILENA - RENDIMIENTO DT
Nicolás Córdova53,3%
La Roja · Ciclo unificado (10 PJ)Efectividad global
PJPGPEPPGF / GC (DIF)
1051414 / 15 (-1)
CompeticiónPJPGPEPPRend.
Oficiales (Clasificatorias)301211,1%
Amistosos / FIFA 750271,4%
Puntos en Eliminatorias1 de 9 pts posibles
Racha:PPEGGGGPPG

19:30 - | Dato: Alphonso Davies es la gran baja norteamericana tras recibir un permiso especial de Jesse Marsch para celebrar su luna de miel. La figura de Bayern Múnich acordó ausentarse de esta ventana tras haber postergado su descanso por la disputa del Mundial.

19:27 - | Dato: Canadá disputa su primer encuentro tras firmar la mejor actuación mundialista de su historia. Los "canucks" superaron a Sudáfrica en dieciseisavos y alcanzaron los octavos de final en la Copa del Mundo 2026.

19:25 - | Dato: Gabriel Suazo porta la jineta de capitán de la "roja" ante el mismo adversario de su última gran desazón internacional. En la Copa América 2024, el lateral fue expulsado a los 27 minutos en el empate 0-0 que selló la eliminación chilena.

19:23 - | Dato: El BMO Field guarda un hito dorado para el fútbol chileno. En este mismo recinto, la selección sub 20 dirigida por José Sulantay venció 1-0 a Austria y conquistó el tercer lugar del Mundial Juvenil en 2007.

19:20 - | Dato: La selección absoluta de Chile nunca ha ganado en Toronto. En sus tres visitas anteriores a esa ciudad registró caídas ante Grecia (0-1) y Canadá (0-1) en 1988, además de un tropiezo frente a Brasil (1-2) en 2013.

19:19 - | Dato: Este es el quinto enfrentamiento clase "A" en el historial entre ambas selecciones, con un balance previo favorable a Chile de dos triunfos, un empate y una derrota.

19:19 - | Formación de Canadá: St. Clair, Sigur, de Fougerolles, Priso, Laryea, Saliba, Choinière, Buchanan, David, Shaffelburg y Larin

19:13 - | Formación de Chile: Vigouroux, Faúndez, Villagra, Román, Suazo, Pizarro, Pérez, Núñez, Osorio, Tapia y Cepeda

19:06 - | Canadá también ratificó su oncena para el amistoso en Toronto

16:33 - | Desde Canadá ya palpitan con todo su primer partido tras organizar el Mundial 2026

15:21 - | ¡Baja de última hora, y asomaba como titular! La Roja informó en un comunicado la liberación del central Benjamín Kuscevic por toda la fecha FIFA, producto de una lesión muscular

Relacionados
Lo + de Deportes
Leído
Escuchado
Visto
Comentado