La selección chilena tuvo concurrido entrenamiento junto a hinchas en Nueva Zelanda
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La selección chilena tuvo concurrido entrenamiento junto a hinchas en Nueva Zelanda, como preparación para los amistosos ante la escuadra local y Cabo Verde en el marco del FIFA Series.
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