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Para no olvidar: Los memes del triunfo de La Roja sobre Argentina en la Copa América Centenario

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Hace 10 años, Chile le ganó la Copa América Centenario a Argentina en Estados Unidos y en redes sociales los usuarios festejaron el triunfo de La Roja y se burlaron de la derrota albiceleste, con memes que quedaron en la historia.

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