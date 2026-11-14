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La selección chilena tropezó por 1-0 ante Colombia en el Estadio "Pascual Guerrero" de Cali por el primer amistoso de la ventana de noviembre, resultado adverso del que buscará reponerse este martes 17 en el Estadio Nacional cuando dispute la revancha frente al mismo adversario.
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