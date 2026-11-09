Selección de España rindió homenaje a Jesús de Miguel
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La selección de España tuvo este lunes su primer entrenamiento de cara a los duelos contra República Checa e Inglaterra en la Nations League, y en la cancha de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el plantel campeón del mundo rindió un homenaje a Jesús de Miguel Alameda, quien falleció el pasado martes 3 de noviembre, a consecuencia de un fuerte golpe que sufrió en el pecho durante un partido en la segunda división hispana.
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