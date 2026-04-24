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Este sábado a las 18:00 horas. Universidad Católica visita a la U en el Estadio Nacional por la fecha 11 de la Liga de Primera. Esta será la probable formación de los "Cruzados" para el Clásico Universitario.
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